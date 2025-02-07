NBA／太陽又和黃蜂交易！送走沒球打諾基奇 換取馬丁、米西奇

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在季中交易市場遲遲沒有獲得結果的鳳凰城太陽，傳出與黃蜂達成交易協議，送走已經沒有位置的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）。

除了諾基奇外，太陽還會附贈一個2026年的首輪選秀權，從黃蜂手上拿到馬丁（Cody Martin）、米西奇（Vasilije Micic）和1個2026年二輪選秀權。

諾基奇在2023年隨著狀元艾頓（Deandre Ayton）的交易案從波特蘭轉戰鳳凰城，然而才不到2年就成了被交易的對象。諾基奇自從1月6日被移出先發後，在8日對黃蜂一戰之後已經完全沒有出賽。

太陽近期和黃蜂頻頻交流，先前才用奧柯吉（Josh Okogie）和3個第二輪選秀權交易到黃蜂，換來中鋒理查茲（Nick Richards）和1個二輪選秀權。據媒體透露，太陽與黃蜂原本是洽談諾基奇換理查茲，但最終成了兩筆獨立交易案。

馬丁(後)、米西奇。 美聯社

諾基奇本季年薪為1812.5萬美元，他的合約將在2026年到期，明年年薪來到1937.5萬美元。

馬丁本季年薪為812萬美元，下季合約最後一年為868萬美元，但完全沒有保障；他今年場均拿下7.8分4.5籃板2.3助攻1.1抄截。；他今年場均拿下7.8分4.5籃板2.3助攻1.1抄截。

米西奇本季年薪為772萬美元，明年賽季為球隊選項，價值810萬美元。米西奇場均拿下7.5分2.4籃板3.5助攻，三分命中率36%。