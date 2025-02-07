NBA／霸氣宣告回歸！霍姆葛倫缺席39場 龍頭雷霆有望迎完全體

當西區列強在季中交易截止日前大肆軍備競賽，「驚濤拍岸，捲起千堆雪」之際，目前高居龍頭的雷霆，手握滿滿選秀權和年輕球員資產，卻絲毫沒有太多動靜。

不過對他們來說，眼前最好的消息莫過於陣中主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）已經傷勢無虞，重磅宣告自己將要正式回歸。

去年11月10日對勇士一戰重摔導致右髂髖部骨折的霍姆葛倫，一躺就是超過3個月之久；1月中旬，霍姆葛倫傳出可能還要休息3至5周的時間，如今趕在明星賽之前，霍姆葛倫就在社群平台上高呼：「我回來了！」

霍姆葛倫宣告回歸。圖截自IG

霍姆葛倫在賽季前9場比賽表現出色，場均貢獻18.2分9.2籃板2.9阻攻，一度在聯盟阻攻榜上僅次於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

儘管少了禁區悍將，但雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強勢領導下，搭配團隊防守和年輕小將的出色發揮，仍是以40勝9敗高居西區之冠，全聯盟戰績僅次於騎士。

如今隨著霍姆葛倫傷癒，雷霆有望迎接完全體狀態，一邊磨合一邊繼續爭取最佳成績，為季後賽儲備更多能量。

霍姆葛倫傷癒，雷霆有望迎接完全體。 美聯社

近期取得3連勝的雷霆將在2月8日主場迎戰暴龍，這可能就是霍姆葛倫的復出之役。