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NBA／勇士4隊交易迎來巴特勒！美媒評價A級：拚冠最後一搏

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞（左）與巴特勒 路透社
柯瑞（左）與巴特勒 路透社

勇士隊今天透過四隊大交易，成功從熱火隊交易來巴特勒（Jimmy Butler），希望在柯瑞（Stephen Curry）生涯後期再度衝擊總冠軍。美國媒體《Yahoo Sports》給予這筆交易「A級」的高度評價，認為這筆操作大幅提升勇士即戰力。

專欄作家簡森（Morten Stig Jensen）指出，巴特勒的球風能夠無縫融入勇士的體系，他在交易後選擇放棄下季球員選項，並與勇士簽下2年1.21億美元的延長合約，確保他能在勇士持續效力。

巴特勒的加盟，將為勇士提供頂級防守與穩定進攻組織能力，他不僅能自行創造投射機會，還能在半場進攻中頻繁製造對手犯規。此外，他的「季後賽模式」也是勇士最看重的特質之一，能在關鍵時刻挺身而出，成為僅次柯瑞的第二進攻選擇，進一步強化球隊的爭冠實力。

值得一提的是，勇士並未在這筆交易中送出未來核心庫明加（Jonathan Kuminga），確保球隊仍具長期競爭力。《Yahoo Sports》認為這是勇士與總教練柯爾（Steve Kerr）的一大勝利，並指出勇士的球隊文化能適應各種球員個性，因此在這筆交易後，他們仍然擁有堅實的陣容基礎，足以繼續競爭總冠軍。

Jimmy Butler NBA季中交易 Stephen Curry 勇士 熱火

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