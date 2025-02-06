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NBA／威廉斯是唐西奇要的中鋒！美媒：黃蜂主動向湖人提交易

聯合新聞網／ 綜合報導
23歲中鋒威廉斯。 美聯社
23歲中鋒威廉斯。 美聯社

湖人隊在交易大限前大肆補強，交易來超級球星唐西奇（Luka Doncic）後，又換來23歲優質中鋒威廉斯（Mark Williams），ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）也還原交易案始末。

湖人送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）、前鋒瑞迪許（Cam Reddish）、2031年無保護首輪選秀權和2030年選秀交換權，得到威廉斯。值得一提的是，庫普契克（Mitch Kupchak）曾任湖人和黃蜂總管，現為黃蜂顧問。

威廉斯是一名運動能力出色的中鋒，本季出賽22場，平均得到16.0分9.8籃板1.2阻攻。薛爾本指出，唐西奇曾告知總管佩林卡（Rob Pelinka），有空中接力威脅的長人，他就能打出最佳表現。隨後黃蜂打電話給湖人，表示很看好湖人新秀肯奈特（Dalton Knecht），這筆交易就順利完成了。

ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）則提到，23歲的威廉斯能跟著25歲的唐西奇一起進步，與總教練瑞迪克（JJ Redick）在杜克大學是師生關係。

儘管威廉斯能力備受肯定，但生涯初期曾因左腳骨折缺陣一段時間，前2季只打62場成為隱憂。不過湖人對威廉斯的體檢結果很有信心，認為他的傷勢不需要動任何手術。

Luka Doncic NBA季中交易 湖人 黃蜂

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