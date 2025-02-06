NBA／喬治左手小指韌帶撕裂！至少戴護具6周仍將帶傷上陣

費城76人前鋒喬治（Paul George）左手小指韌帶撕裂，雖然缺席了5場比賽，但在今日對陣熱火的比賽中復出，出賽32分鐘，攻下9分（整體11投3中，三分球6投3中），另有2助攻、1籃板、3抄截與1阻攻，但球隊最終以101：108落敗。

根據記者Derek Bodner報導，喬治將在接下來至少6周內佩戴護具上場。他選擇帶傷作戰，但護具對他的影響仍需觀察。雖然預計不會顯著影響他的比賽表現，但投籃穩定性可能會受到影響。

喬治也談到球隊現況，強調剩餘賽季對76人至關重要：「我想要最大化這個賽季的表現，努力讓球隊更上一層樓。我們仍有機會爭取附加賽席位，甚至重返前六種子。」他進一步強調，全明星週前後的這段賽程將是關鍵：「這段時間非常重要，我們必須利用這個時機讓球隊提升排名。」

Paul George: “I want to maximize the rest of this season, try to make some movement. We got a chance to climb up and get back into a play-in or a [top-6] spot if all goes well.”



Said this upcoming stretch going into/coming out of the All-Star break is “very important.” pic.twitter.com/jOxYseI0LE — Sam DiGiovanni (@BySamDiGiovanni) 2025年2月6日

本賽季至今，喬治場均17.1分、5.6籃板、4.7助攻與1.7抄截，持續展現全能身手。然而在受傷情況下他的進攻效率是否會下滑，仍值得後續觀察。