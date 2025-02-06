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NBA／勇士換巴特勒交易走維金斯！柯爾感性發言：會想念他

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯爾。 美聯社
柯爾。 美聯社

勇士隊在今天與爵士隊的比賽前，正式拍板一筆四隊交易，迎來巴特勒（Jimmy Butler），但也送走了維金斯（Andrew Wiggins）、施羅德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）、華特斯（Lindy Waters III）等球員，陣容變動幅度不小。

勇士總教練柯爾在賽後談及維金斯的交易時感性地表示：「他是我執教生涯中最喜歡的球員之一，也是一個擁有美好靈魂的人。」柯爾透露，維金斯的兒子剛出生，女兒也才開始上學，交易對他的家庭影響不小，並強調：「如果沒有他，我們不可能在2022年拿下總冠軍。我會非常想念他。」

此次交易牽涉勇士、熱火、活塞和爵士等4隊，消息在比賽期間陸續曝光，甚至有場邊球迷直接告知熱火板凳席上的球員巴特勒即將被送往勇士。而鵜鶘隊的英格倫（Brandon Ingram）雖未登場，卻在下半場突然從板凳席消失，引發外界聯想，最終他真的被交易到暴龍隊。

由於交易消息多在比賽當天臨時曝光，讓許多球員在賽前半小時才得知自己被交易。對此，柯爾建議：「聯盟應該考慮把交易截止日改到明星賽期間，這樣能讓球員有更好的適應時間，避免這種臨場混亂的情況。」

Jimmy Butler NBA季中交易 勇士

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