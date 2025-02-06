NBA／柯瑞中場休息就聯繫巴特勒 與格林都認同他能帶來幫助

勇士在今天與爵士之戰賽前拋出交易震撼彈，與熱火等隊完成多方交易換來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），再度組成「三巨頭」陣容，而柯瑞（Stephen Curry）也透露，在中場休息時自己就透過訊息向巴特勒表達歡迎之意，也直言他可以為球隊帶來積極性的幫助。

勇士近期頻頻尋求球星交易，不過在四處碰壁後，今天總算在與爵士之戰開打前半小時與熱火達成交易協議，透過四隊交易案換來明星前鋒巴特勒，但也因此讓勇士本場比賽一口氣少了被當作交易包裹的4位球員，甚至總教練柯爾（Steve Kerr）還緊急匯集球員召開閉門會議。

談到這次的季中交易案在比賽開打前才正式確認，柯爾也直言對於球員來說確實難以消化情緒，並建議聯盟應該更改交易截止日時間，「我認為聯盟應該把交易截止日設在明星周期間，這樣就可以避免像今晚這樣，球員到賽前半小時才知道自己被交易，其他球員也被迫要同時消化情緒還要努力贏得比賽。」

對於這次勇士付出了維金斯（Andrew Wiggins）、施羅德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）、華特斯（Lindy Waters III）等四名球員以及一個受保護首輪選秀權，柯爾也感謝他們過去一段時間為球隊的付出，「維金斯是我執教生涯中最喜歡的球員之一，他擁有美妙的靈魂，沒有他我們就不可能在2022年奪冠，我會很想念他的。」

巴特勒。美聯社

至於勇士雙巨頭柯瑞與格林也談到了與巴特勒的合作，其中柯瑞還在今天與爵士之戰中場休息時，透過訊息歡迎巴特勒的到來，並獲得巴特勒的友善回應，柯瑞說：「我們都知道邁阿密發生很多戲劇性的事情，但沒人知道真實的狀況，我們只希望擁有一個積極且信守承諾的巴特勒。他的打法跟我們的習慣不太一樣，但我確信他能帶給我們積極的幫助，因為他同時能夠創造機會也能終結。」

而與巴特勒同樣在防守端有著強悍心態的格林則說：「我們三個都是勝利者，肯定會很適合，他也有著贏球至上的血統，我們在比賽思維和心態上肯定有很多相似之處。」