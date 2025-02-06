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NBA／剛批評球員交易是「現代奴隸制」施羅德就被勇士送走

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德。 美聯社
施羅德。 美聯社

施羅德（Dennis Schroder）今天成為巴特勒（Jimmy Butler）四方交易案的包裹，被勇士隊交易到爵士隊，這是他生涯12季第6度被交易。

唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易至湖人隊震驚全聯盟，日前施羅德對獨行俠的作法表達不滿，「他可是5次入選最佳陣容第1隊、全明星，幫球隊賺進大把鈔票，去年還闖進總冠軍賽。結果現在因為被交易，少拿1.17億美元，那裡還是免州稅的地方（德州）。」

施羅德直言，「這件事比以前更瘋狂，如果連這種級別的球員都能被交易，那就沒有人是安全的，甚至連柯瑞（Steph Curry）可能都不安全，這是一門爛透的生意。」

施羅德更把球員交易拿來與奴隸制度做比較，「這就像現代奴隸制，即使你有合約，別人還是可以決定你的去向。是的，我們確實賺很多錢，能養家糊口，但如果他們說你明天不用來這上班，你就要去那邊，他們能決定一切，這種情況應該被改變。」

結果勇士今天先把施羅德、維金斯（Andrew Wiggins）、安德森（Kyle Anderson）、首輪選秀權和選秀互換權打包到熱火隊，換來球星巴特勒，施羅德再被送去爵士。根據ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，爵士不打算留下他，因此可能再被交易。

施羅德本季先效力籃網隊，季中被交易到勇士後水土不服，出賽20場，平均只有10.6分4.4助攻，整體投籃命中率37.5%。

Dennis Schroder Jimmy Butler Luka Doncic NBA季中交易 勇士 熱火

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