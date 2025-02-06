NBA／福克斯自稱適合馬刺體系 要溫班亞瑪最後一擊別傳球

馬刺隊新援福克斯（De'Aaron Fox）今天首度披上新東家戰袍出賽，就繳出24分、13助攻的亮眼數據，還在比賽倒數階段有關鍵傳球表現，幫助溫班亞瑪（Victor Wembanyama）站上罰球線並投進超前分，賽後福克斯也直言，自己相當適合馬刺體系。

馬刺日前透過三方交易案換回福克斯，儘管因此損失不少選秀權，但卻對主要輪替陣容未造成太大影響，這也讓福克斯的加入備受期待，而他也在今天的首秀中繳出亮眼數據，並成為史上第三位在轉隊首秀中得到20分，且透過助攻至少幫助球隊拿下30分的球員，前兩位達成此紀錄的分別為哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

談到福克斯首場比賽的表現，馬刺代理教練強森（Mitch Johnson）說：「身為一名教練，我認為這會是一場你所希望看到的首秀，你看到了潛力，這對我們來說是相當有吸引力的，他充滿了活力，並為這個團隊釋放了完全不同的元素。」

De'Aaron Fox in Spurs debut:



24 PTS

13 AST

3 STL

1 TO



1-0 in San Antonio.pic.twitter.com/SSXYMutP70 — Underdog NBA (@Underdog__NBA) 2025年2月6日

至於與福克斯相識與對戰多年的保羅（Chris Paul）談到新的後場搭檔時也說：「我賽前大概就知道這會是什麼樣子，我指的是他的節奏以及我們在場上的空間，他曾經和一些優秀的中鋒一起打球，但卻可能沒遇過像是溫班亞瑪這樣的球員，加上除了投籃訓練外，我們甚至還沒有跟他一起練過球，接下來我們會邊走邊學習。」

而更令人感到期待的則是福克斯與溫班亞瑪的搭配，本場比賽溫班亞瑪接獲福克斯的四次傳球最終都順利得分，加上比賽倒數階段福克斯吸引了包夾後傳球給溫班亞瑪衝擊籃框並獲得罰球機會，攜手為馬刺拿下賽季第22勝，比起上賽季提早了整整超過2個月。

對於比賽最後階段與溫班亞瑪的合作，福克斯說：「在暫停時我告訴他不要傳球，他的決定將決定我們球隊的輸贏，所以我要他強勢攻擊籃框，這將會讓他得到獎勵，最終他也幫助我們贏得比賽。」

談到本季團隊的大躍進，溫班亞瑪說：「這是明顯可見的進步，我認為22勝還可以來得更早，因為這支球隊的球員普遍都很年輕，我們只會持續變得更好更進步。」