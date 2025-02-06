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NBA／亞歷山大近7戰第3度轟50分！ 雷霆痛宰少KD的太陽31分

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大（左）。 美聯社
亞歷山大（左）。 美聯社

雷霆隊頭牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天對上太陽隊的比賽火力全開，全場攻下50分，率領雷霆以140：109痛宰太陽豪取3連勝。這是亞歷山大生涯第三次突破50分，且這3次發生在過去7場比賽，展現恐怖得分能力。

太陽上半場一度領先12分，但第三節遭遭到雷霆狂轟43分徹底崩盤。雷霆近期3連勝場均淨勝31.3分，展現強勢主宰力；太陽則持續低迷，近5戰吞下4敗，杜蘭特（Kevin Durant）此役因腳踝傷勢缺席，本季太陽沒有他的比賽戰績僅1勝10敗，適逢交易截止日前夕，讓外界瘋傳其交易可能性，但多家美國媒體指出，杜蘭特交易大限後會留在太陽。

杜蘭特。 法新社
杜蘭特。 法新社

亞歷山大3節打完就砍下46分，率隊領先25分，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）罕見讓他繼續打第4節，並在開局不到2分鐘內連得4分達成50分，隨後就被換下場休息。

太陽上半場進攻順暢，投籃命中率60.5%，但在第3節表現大崩盤，全隊13投1中，三分球5投0中，攻守全面失衡。比爾（Bradley Beal）替補上陣攻下全隊最高25分，布克（Devin Booker）貢獻19分，奧尼爾（Royce O'Neale）則斬獲18分。雷霆除了亞歷山大的50分外，維金斯（Aaron Wiggins）取得17分，威廉斯（Jalen Williams）進帳13分，全隊合力取得大勝。

雷霆成為本季第2支拿下40勝的球隊；太陽則面臨交易截止日前陣容變動壓力，今天傳出杜蘭特主動拒絕被交易到勇士隊，但太陽在交易大限前的動作仍備受球迷關注。

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant Shai Gilgeous-Alexander 太陽 雷霆

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