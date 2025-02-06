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NBA／鵜鶘終於送走英格倫！轉戰暴龍迎合約年考驗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
英格倫遭交易至暴龍。 美聯社
英格倫遭交易至暴龍。 美聯社

據 ESPN 消息人士透露，鵜鶘隊將英格倫（Brandon Ingram） 交易至暴龍隊，布朗（Bruce Brown）和歐林尼克（Kelly Olynyk），以及一個首輪選秀權與一個次輪選秀權。

英格倫本季薪資為3560萬美元，且為合約最後一年，不會影響暴龍隊往後的薪資。他在上半場還與隊友坐在場邊，但在接獲交易消息後，下半場就不見蹤影。

英格倫是在2019年湖人戴維斯(Anthony Davis)交易案被送至鵜鶘，轉隊後就成為核心主力，並於2020年入選全明星。本季至今英格倫場均能攻下21.3分、5.1籃板與5.8助攻，仍舊是一線主力，只是鵜鶘不願開給他頂薪，續約談判不順下終於被當作籌碼換回未來資產。接下來只能在暴龍努力打球，在季後自由市場測試身價。

暴龍 鵜鶘

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