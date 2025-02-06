聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／鵜鶘終於送走英格倫！轉戰暴龍迎合約年考驗
據 ESPN 消息人士透露，鵜鶘隊將英格倫（Brandon Ingram） 交易至暴龍隊，布朗（Bruce Brown）和歐林尼克（Kelly Olynyk），以及一個首輪選秀權與一個次輪選秀權。
英格倫本季薪資為3560萬美元，且為合約最後一年，不會影響暴龍隊往後的薪資。他在上半場還與隊友坐在場邊，但在接獲交易消息後，下半場就不見蹤影。
英格倫是在2019年湖人戴維斯(Anthony Davis)交易案被送至鵜鶘，轉隊後就成為核心主力，並於2020年入選全明星。本季至今英格倫場均能攻下21.3分、5.1籃板與5.8助攻，仍舊是一線主力，只是鵜鶘不願開給他頂薪，續約談判不順下終於被當作籌碼換回未來資產。接下來只能在暴龍努力打球，在季後自由市場測試身價。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言