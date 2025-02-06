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NBA／賽前交易震撼彈4人無法打 勇士閉門會議後遭爵士逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士賽前完成大交易，導致4人臨時被列入不出賽名單，在人手不足下打得辛苦，最終還遭到爵士逆轉。 路透
勇士賽前完成大交易，導致4人臨時被列入不出賽名單，在人手不足下打得辛苦，最終還遭到爵士逆轉。 路透

勇士在今天作客爵士之戰賽前，與熱火等隊達成交易協議，送出4名球員以及一個受保護首輪選秀權換回明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），在4位被交易成員今天都無法出賽的情況下，第四節最後三分鐘還一度保有11分領先的勇士，最終卻遭到爵士逆轉，以128：131吞敗。

近期不斷尋求交易補強的勇士，在四處碰壁後，今天與爵士之戰賽前半小時被爆出已與熱火等隊達成交易協議，勇士將送出維金斯（Andrew Wiggins）、施羅德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）、華特斯（Lindy Waters III）等四名球員以及一個受保護首輪選秀權，換回熱火球星巴特勒，且隨即與之簽下2年1.21億美元的續約。

而今天包括維金斯、施羅德等4人原都在勇士與爵士之戰的出賽名單上，但最終都在賽前熱身時接獲通知並回到休息室，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）甚至召開了一次閉門會議，最終4人也都未再露臉。

在一口氣少了4名可用之兵的情況下，勇士今天作客爵士主場也打得相當辛苦，在柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）輪番開砲下，勇士在比賽最後3分鐘雖然還保有11分領先，不過接下來爵士卻展開猛烈反撲。

比賽最後3分鐘，爵士在多點開花的攻勢下短時間爆量拿下20分，反觀勇士的攻勢卻是處處受阻，包括關鍵時刻連續兩波出手都遭到爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）封阻，加上比賽最後26秒喬治（Keyonte George）投進超前比數的三分球，最終爵士就以3分差距帶走勝利。

爵士今天以克拉克森（Jordan Clarkson）攻下31分最佳，替補上陣的喬治則有26分，柯利爾（Isaiah Collier）則繳出20分、11助攻，至於勇士則以柯瑞投進6顆三分球拿下32分最佳，波傑姆斯基則有29分。

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