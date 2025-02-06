NBA／雷霆補強禁區深度！換來世界盃德國冠軍中鋒
據ESPN記者報導，鵜鶘隊將32歲中鋒泰斯（Daniel Theis）與2031年次輪選秀權交易給雷霆隊換取現金。
雷霆主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）持續因傷缺陣，禁區替補深度拉警報，因此向鵜鶘交易來老將泰斯增添深度，預計將擔任哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的替補。雷霆獲得的2031年二輪選秀權是鵜鶘和魔術隊中順位更低的那個。
泰斯前年在籃球世界盃擔任主力發揮出色，幫助德國隊奪下冠軍。他在聯盟已經打滾8個賽季，本季在鵜鶘出賽38場，平均得到4.3分4.3籃板。
發動這筆交易前，鵜鶘團隊薪資已超過豪華稅門檻140萬美元，送走泰斯的1年210萬美元合約後，將低於門檻。
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