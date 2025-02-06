NBA／KD不願去勇士後將續留太陽 本季維持三巨頭陣容

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）拒絕被交易到勇士隊，隨後勇士改變目標，向熱火隊換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。據美媒消息，杜蘭特在交易截止日前將留在太陽。

儘管杜蘭特沒有交易否決權，但傳出他不想被交易到勇士後，太陽後續也沒有發動交易。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上表示，「所有跡象都表明杜蘭特將續留太陽。」

資深記者海恩斯（Chris Haynes）也談到太陽本季的展望，「儘管交易截止日前存在多重障礙，但太陽始終做好準備，以現有核心陣容迎接賽季後半段。隨著球隊未來暫時不會有疑問，球隊內部希望透過更穩定的表現來提升競爭力。」

太陽隊今天作客雷霆隊，杜蘭特因腳踝痠痛缺陣。