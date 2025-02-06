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NBA／湖人交易唐西奇後補強禁區？傳詢問火箭亞當斯等球員

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞當斯(右)。 路透社
亞當斯(右)。 路透社

湖人隊在交易來唐西奇（Luka Doncic）後，積極尋求內線補強。據美媒報導，湖人近期已向火箭隊詢問「水行俠」亞當斯（Steven Adams），但雙方尚未達成共識。此外，湖人也對拓荒者隊威廉斯（Robert Williams III）表達興趣。

據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，湖人希望透過文森（Gabe Vincent）和克萊柏（Maxi Kleber）的合約來促成交易。

克萊柏年薪1100萬美元，由於他剛被交易來湖人，60天內只能單獨被交易，這讓球隊難以運作更大規模的補強方案，例如追求老鷹隊卡佩拉（Clint Capela）。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）昨天在記者會坦言，目前交易市場中鋒選擇有限，大交易可能需等到休賽季，但球隊仍有可能在交易截止日前填補內線戰力缺口。隨著交易截止日倒數，湖人能否成功補強，仍有待觀察。

Steven Adams 湖人 火箭

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