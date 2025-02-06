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NBA／活塞康寧漢60秒連得9分追平 騎士靠葛蘭德三分絕殺險勝！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
葛蘭德投進絕殺三分球。 法新社
葛蘭德投進絕殺三分球。 法新社

騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）今天在米契爾（Donovan Mitchell）輪休的情況下挺身而出投進絕殺三分球，帶領騎士隊以118：115戲劇性方式擊敗了活塞隊。

騎士今天比賽一路小幅領先，最後56秒甚至以112：104握有8分領先，不過活塞展現韌性，靠著主控康寧漢（Cade Cunningham ）連攻9分，包含騙到2次三分出手6罰全進，加上犯規戰術奏效，硬是在最後5秒追成115：115平手。不過騎士靠著葛蘭德後場帶球過半場，在三分線外一大步出手投進絕殺三分球，幫助球隊3分之差氣走活塞，今天他攻下全隊最高25分，本季他已多次在關鍵時刻展現穩定表現，這也無疑是他職業生涯至今最重要的時刻之一。

除了葛蘭德外，此戰也凸顯了莫布里（Evan Mobley）對騎士在進攻端的重要性，他本場繳出30分9籃板7助攻，是個人本季第三場30+得分表現，已超越他過往任何一個賽季的紀錄。他在第二陣容中擔任中鋒，並憑藉積極的進攻策略，徹底壓制活塞內線。此外，他還貢獻4次阻攻，展現防守端的主宰力。

莫布里今天有30分9籃板7助攻全能表現。 法新社
莫布里今天有30分9籃板7助攻全能表現。 法新社

值得一提的是趁著米契爾休兵，波特（Craig Porter Jr.）今天獲得難得的上場機會，他也把握機會三分球4投3中砍下16分。

反攻功虧一簣的活塞以康寧漢38分9助攻最亮眼，另外還有4次抄截，小哈達威則挹注20分，雖然最終輸球收場，但活塞本季的進步仍顯而易見。

騎士

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