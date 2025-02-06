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NBA／福克斯轉隊首秀24分、13助攻 關鍵傳球助馬刺險勝老鷹

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
福克斯轉隊馬刺首戰攻下24分、13助攻、3抄截，加盟首秀表現搶眼。 法新社
福克斯轉隊馬刺首戰攻下24分、13助攻、3抄截，加盟首秀表現搶眼。 法新社

馬刺隊在今天迎來福克斯（De'Aaron Fox）加盟後的首場賽事，在作客老鷹隊主場的賽事中，他上半場就拿下18分幫助馬刺取得18分領先，不過下半場老鷹在楊恩領軍下吹起反攻號角兩度追平，好在關鍵時刻福克斯傳球給溫班亞瑪（Victor Wembanyama）嘗試爆扣並造成對手犯規，最終溫班亞瑪2罰1中，幫助馬刺以126：125險勝老鷹。

馬刺在日前透過三方交易案換來明星後衛福克斯加盟，期待自主進攻能力極強的福克斯能夠幫助馬刺突破進攻上的瓶頸，而今天福克斯也首度披上馬刺戰袍在作客老鷹主場的賽事中登場，並在上半場就火力全開。

儘管剛加入球隊才短短幾天，讓福克斯明顯仍在尋找與隊友搭配節奏，不過他上半場就在中距離與三分線上輪番開砲，中場休息前個人就已經拿下全隊最高的18分外帶6助攻，在他穿針引線下馬刺上半場也展現多點開花攻勢，團隊6人得分在7分以上，並取得高達18分領先。

不過易籃後老鷹也吹起反攻號角，尤其是上半場手感不佳僅拿下9分的老鷹一哥楊恩，下半場表現判若兩人，拿下他全場32分中的23分，其中包括第四節最後階段兩度幫助老鷹追平。

比賽最後2.9秒，福克斯在兩隊平手的情況下成功吸引老鷹防守包夾，並傳球給溫班亞瑪嘗試爆扣，儘管最終遭到對手犯規未能進球，但溫班亞瑪仍是靠著2罰1中，幫助馬刺以1分差距險勝，福克斯加盟的首場比賽就幫助馬刺終止2連敗。

馬刺今天共3人得分在20分以上，團隊7人得分上雙，其中福克斯與溫班亞瑪都拿下24分，福克斯另有13助攻、3抄截，加盟首秀表現搶眼，至於老鷹楊恩則貢獻32分、12助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）則有30分、12籃板、5助攻。

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