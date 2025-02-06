NBA／格林昨天「警告」巴特勒 今天兩人確定在勇士成隊友

勇士隊格林（Draymond Green）昨天在播客節目上警告「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），沒想到今天勇士就和熱火隊達成交易協議，兩人即將成為隊友。

巴特勒提出交易申請長達數周，期間多次表明只想去太陽隊，還有消息稱巴特勒不願意和勇士續約，導致交易案破局。

對此格林表示，「巴特勒要小心，你越多事只會減少願意接納你的球隊數量。到時候萊里（Pat Riley，熱火總管）可能會直接把你送去多倫多（暴龍）。」

沒想到今天劇情大反轉，杜蘭特（Kevin Durant）不願意去勇士，隨後勇士與熱火不只達成交易，巴特勒還和勇士續約2年1.12億美元。