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NBA／本季已出賽30場 「球哥」與公牛2年2000萬美元續約
公牛隊與「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）達成提前續約協議，簽下2年2000萬美元合約。
鮑爾2021年與公牛簽訂4年8000萬美合約，結果前3季總共只打35場比賽。
鮑爾在合約最後一季傷癒復出，出賽30場，平均打21.6分鐘，得到7.2分3.4籃板3.5助攻1.5抄截，三分命中率34%。
公牛在交易大限前當賣家，送走球星拉文（Zach LaVine），當家中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）也被擺上交易談判桌。根據知名記者史坦（Marc Stein）和費雪（Jake Fischer）日前報導，公牛希望在交易中，避免收進多年且高薪資負擔的合約，以維持未來操作彈性。
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