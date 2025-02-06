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NBA／西蒙斯有望加盟！騎士醞釀交易降薪後強勢網羅

聯合新聞網／ 綜合外電報導
西蒙斯 法新社
西蒙斯 法新社

隨著 NBA 交易截止日 接近，克里夫蘭騎士隊在交易市場上的選擇逐漸清晰，無論是補強戰力還是削減薪資，管理層的決策將直接影響球隊未來數年的競爭力與財務狀況。

據美媒報導，騎士可能會透過交易湯普森（Tristan Thompson） 和麥瑞爾（Sam Merrill） 來騰出超過500萬美元的薪資空間，讓球隊回到奢侈稅線以下，避免進入「重複奢侈稅」狀態，並獲得來自其他豪華稅球隊的分紅（去年約 1200萬美元）。

麥瑞爾（左）與湯普森 美國聯合通訊社
麥瑞爾（左）與湯普森 美國聯合通訊社

此外，騎士也可能透過買斷市場來補強戰力。根據消息指出西蒙斯（Ben Simmons）希望能在交易截止日後被籃網買斷，並加入有望挑戰季後賽的隊伍。而騎士也將他視為潛在目標，儘管他的生涯起伏不定，但他的防守與傳導能力仍具價值，且在騎士的體系下，他可以專注於防守、擋拆與推進，而無需負擔外線投射壓力。

另一種選擇是交易年輕球員與選秀權來換取即戰力。騎士可能釋出泰森（Jaylon Tyson）和2031年首輪選秀權，換取有能力立即提升球隊競爭力的球員。然而，這樣的交易也將使球隊持續處於奢侈稅範圍內，影響未來的薪資靈活性。

在財務管理方面，騎士目前約超過奢侈稅門檻200萬美元，如果不進行薪資削減，將正式進入「重複奢侈稅」的倒數計時，最早將於2027-28賽季 生效。屆時隨著米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley） 和艾倫（Jarrett Allen）合約的推進，球隊薪資總額可能超過1.85億的薪資空間，導致未來奢侈稅負擔大幅增加。

無論騎士選擇削減薪資以延後奢侈稅懲罰，還是積極補強以提升戰力，這次交易截止日前的決策，將成為影響球隊長期發展的關鍵轉折點。

Ben Simmons 騎士

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