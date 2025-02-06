NBA／稱唐西奇斯洛維尼亞小總統 厄文坦言震驚：想念我的兄弟

獨行俠隊將唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊後，厄文（Kyrie Irving）坦言得知消息的當下十分驚訝，儘管已經過了幾天，仍處於悲傷的過程，「我想念我的兄弟。」

「真的很震驚，你無法想像當你準備就寢時，看到像這樣的新聞。」厄文昨天受訪時表達想念唐西奇的心情，但也表示期待和戴維斯（Anthony Davis）合作，畢竟NBA也是生意的一部分，只能適應改變並張開雙臂迎接新隊友。

厄文也提到，可以了解球迷的感受，因為自己也有同樣感覺，「所以這是一段適應的過程，我不想輕視這點，或對新成員不尊重，他們將幫助我們奪勝，幫助我們邁向總冠軍，但就像每個在家鄉的成員，當你從遠處看到這些，感覺很痛心。」

厄文之後還形容，唐西奇和的戴維斯的交易案是NBA史上很「奇怪」的案例，但在此同時，商業無情，「所以你必須做好準備，向冠軍發起衝擊，這是我的最終目標，也是我打球的原因，擁有其他冠軍得主的加入幫助很大。」

「但同時我們仍要承認，我們的斯洛維尼亞小總統已經不在了，我們必須適應。」厄文說。

當厄文2018到19年賽季還在塞爾蒂克隊時，有傳聞戴維斯有機會到「綠衫軍」，最終是厄文2019年到籃網隊和杜蘭特（Kevin Durant）攜手，戴維斯被交易到湖人隊和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）當隊友；厄文透露，當時的計畫不僅僅和杜蘭特合作，而是想和杜蘭特、戴維斯和泰托姆（Jayson Tatum）一起穿「綠衫軍」戰袍。

「這沒任何預兆，只是現在讓你們知道。」厄文大笑說，2018年時的確有過和戴維斯、杜蘭特一同在波士頓的夢想，不過最終沒有成真，現在的他將在達拉斯和新隊友繼續朝冠軍目標邁進。