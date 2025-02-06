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NBA／重磅交易！勇士「3換1」向熱火換來巴特勒
勇士今天與熱火隊達成重磅交易，送走維金斯（Andrew Wiggins）、施羅德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）和一張受保護首輪籤，換回「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，活塞隊將作為交易第三方，收進勇士華特斯（Lindy Waters III）和熱火理查森（Josh Richardson）。
巴特勒也拒絕下賽季球員選項，與勇士簽下2年1.21億美元新合約。熱火得到的首輪選秀權是2025年前10保護，若沒兌現變成2026前10保護，再沒兌現就變成2027無保護。
另外，爵士和暴龍隊也加入交易案，安德森前往暴龍，施羅德去爵士，熱火向爵士換來塔克（PJ Tucker）。
安德森拒絕被交易至暴龍，可能留在熱火或繼續談交易。
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