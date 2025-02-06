NBA／首次與溫班亞瑪合作出賽 福克斯盼助馬刺追上雷霆

馬刺隊在日前透過三方交易案與國王隊取來後衛福克斯（De'Aaron Fox）加盟，而福克斯也在今天首度披上馬刺戰袍在作客老鷹主場的比賽中亮相，談到將是首度與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等人合作，福克斯也直言這對於他來說是一次獨特的經驗，也期盼幫助馬刺趕上這幾年同樣靠著年輕陣容打出亮眼佳績的雷霆。

馬刺在日前與公牛隊和國王達成三方交易案，在沒有失去太多主要輪替球員的情況下迎來明星級後衛福克斯加盟，而他的加入也被認為為過去幾年邁入重建的馬刺確立除了溫班亞瑪外的另一個核心，有望幫助已經逐漸打出隊形的馬刺重返西區列強之林。

而福克斯在今天與老鷹之戰賽前，也談到了對於加盟馬刺以及與溫班亞瑪合作的期待，「這無疑是個獨特的機會，可沒有太多人能成為像溫班亞瑪這樣的球員，還有其他的球員，他們充滿了運動能力、高度、年輕與體能條件，這將會是一支非常獨特的隊伍。」

福克斯也以過去幾年以年輕陣容打出佳績，本季甚至持續居於西區龍頭的雷霆隊為例，期待自己的加入能夠幫助馬刺追趕上來停腳步，「很多人認為我的加入能夠加快馬刺的進程，而我也認為自己還能夠打上很多年，但當你看看像是雷霆這樣的球隊，他們擁有像是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這樣的球員，之後又加上了卡盧索（Alex Caruso），陣中還有很多人都在新秀合約，我認為我們有機會變得跟他們一樣。」

福克斯透露，在確定被交易到馬刺後，自己隨即收到了來自馬刺成員的歡迎訊息，並期待透過自己的加入幫助馬刺的進攻變得更加多元，其中主控保羅（Chris Paul）就表示，「我很高興看到事情這樣發展，我認識福克斯已經一段時間，有機會和他一起打球會很有趣。」