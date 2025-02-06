NBA／瓦藍邱納斯將被送至國王 與沙波尼斯組立陶宛連線

去年休賽季才透過先簽後換方式來到巫師的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），在今天傳出將被巫師當作交易籌碼送至國王，換取日前才剛被交易到巫師的二年級後衛西索科（Sidy Cissoko）以及兩個二輪選秀權。

NBA交易大限即將在明天截止，其中巫師大動作頻頻，在傳出與公鹿完成以庫茲瑪（Kyle Kuzma）換取米道頓（Khris Middleton）的主要交易包裹後，現在也準備把中鋒瓦藍邱納斯也送到國王。

根據報導，瓦藍邱納斯將被巫師打包送到國王換取西索科與兩個次輪選秀權，其中西索科與一個次輪選秀權是國王日前透過福克斯（De'Aaron Fox）交易案從馬刺手中取得。

32歲的瓦藍邱納斯去年6月才透過先簽後換方式從鵜鶘轉戰巫師，並與球隊簽下一張3年3000萬美元的合約，不過邁入重建的巫師也選擇去年選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）作為先發中鋒，瓦藍邱納斯在失去先發位置後，儘管仍能維持一定貢獻，但平均上場時間與各項數據都來到生涯的前3低。

而在轉戰國王後，瓦藍邱納斯不僅將與前暴龍隊友德羅展（DeMar DeRozan）再度合作，也將與立陶宛國家隊隊友沙波尼斯（Domantas Sabonis）組成全能且破壞力強大的禁區組合；至於國王日前才透過與馬刺和公牛的三方交易換來明星後衛拉文（Zach LaVine），也成為這次交易大限前主力陣容異動最多的球隊之一。