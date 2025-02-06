快訊

李文忠辭國防院執行長 藍委批當道不容「烏鴉」

暗指林郁婷？ 川普簽署行政命令：禁止跨性別選手參加女子運動賽

NBA／杜蘭特重返灣區聯手柯瑞已無望 美媒曝：他不想回勇士

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特無意回勇士。 美聯社
杜蘭特無意回勇士。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）可能重返灣區的消息傳得沸沸揚揚，看似熱鬧無比，然而這齣大戲還在播預告卻已經面臨提前下檔！

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中強調，杜蘭特並不想回去勇士。「雖然還不清楚杜蘭特的交易談判究竟進展到了什麼程度，但有一點可以確定，杜蘭特根本不想回到勇士。」查拉尼亞說。

鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也補充，雖然傳聞四起，但杜蘭特不想在勇士打球。「杜蘭特交易去勇士的可能性極小，他不想為勇士效力，他想留在鳳凰城。」

另一方面，資深記者海恩斯（Chris Haynes）表示，杜蘭特沒有「霸王條款」，但勇士也不想引進這樣一位心懷不滿的超級巨星。「勇士想幫柯瑞（Stephen Curry）找一位同等級的巨星搭檔，看起來是有難度。」

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則提出，勇士在無緣迎回杜蘭特之後，已經將目標轉移到巴特勒（Jimmy Butler）和佛西維奇（Nikola Vucevic）身上。知名記者史坦（Marc Stein）也持同樣看法。

另一名資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）認為：「如果太陽真的想把杜蘭特送走，熱火將會是下家。」

受到腳踝痠痛影響，杜蘭特今天將不會出席對雷霆的此賽。

相關新聞

NBA／杜蘭特重返灣區聯手柯瑞已無望 美媒曝：他不想回勇士

杜蘭特（Kevin Durant）可能重返灣區的消息傳得沸沸揚揚，看似熱鬧無比，然而這齣大戲還在播預告卻已經面臨提前下檔！ 《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中強

NBA／公鹿送走冠軍老臣米道頓 庫茲瑪將聯手「字母哥」

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，公鹿與巫師達成交易協議，將送走前鋒米道頓（Khris Middleton），換來庫茲瑪（Kyle Kuzma）。 交易內容

NBA／2024-25年季中交易彙整 30隊球員異動懶人包

2024-25年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，不過整個交易市場在獨行俠日前無預警將年僅25歲當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人換取頂尖長人戴維斯（Anthony Davis）後，聲

NBA／會怕唐西奇取代湖人一哥地位？詹姆斯：若擔心早就離隊

詹姆斯（LeBron James）今天以26分8籃板9助攻的準大三元表現，率領湖人隊以122：97輕取快艇隊。詹皇受訪時被問到是否擔心地位被唐西奇（Luka Doncic）取代，他表示如果有這個擔憂，

NBA／與唐西奇球風相剋？ 快艇教頭：詹皇能跟任何人一起作戰

獨行俠隊日前將陣中金童唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，將與詹姆斯（LeBron James）一同征戰。不過外界認為，對於需要大量球權的2人，是否會相剋？快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lu

NBA／韋德認為交易唐西奇是聯盟想要的！讚獨行俠總管很大膽

唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易至湖人隊震驚全聯盟，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）直呼這筆交易是商業考量，是聯盟需要的交易。 韋德在播客節目上對這筆交易進行分析，他強調這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。