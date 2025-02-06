NBA／杜蘭特重返灣區聯手柯瑞已無望 美媒曝：他不想回勇士

杜蘭特（Kevin Durant）可能重返灣區的消息傳得沸沸揚揚，看似熱鬧無比，然而這齣大戲還在播預告卻已經面臨提前下檔！

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導中強調，杜蘭特並不想回去勇士。「雖然還不清楚杜蘭特的交易談判究竟進展到了什麼程度，但有一點可以確定，杜蘭特根本不想回到勇士。」查拉尼亞說。

鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也補充，雖然傳聞四起，但杜蘭特不想在勇士打球。「杜蘭特交易去勇士的可能性極小，他不想為勇士效力，他想留在鳳凰城。」

另一方面，資深記者海恩斯（Chris Haynes）表示，杜蘭特沒有「霸王條款」，但勇士也不想引進這樣一位心懷不滿的超級巨星。「勇士想幫柯瑞（Stephen Curry）找一位同等級的巨星搭檔，看起來是有難度。」

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則提出，勇士在無緣迎回杜蘭特之後，已經將目標轉移到巴特勒（Jimmy Butler）和佛西維奇（Nikola Vucevic）身上。知名記者史坦（Marc Stein）也持同樣看法。

另一名資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）認為：「如果太陽真的想把杜蘭特送走，熱火將會是下家。」

受到腳踝痠痛影響，杜蘭特今天將不會出席對雷霆的此賽。