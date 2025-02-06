NBA／2024-25年季中交易彙整 30隊球員異動懶人包

2024-25年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，不過整個交易市場在獨行俠日前無預警將年僅25歲當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人換取頂尖長人維斯（Anthony Davis）後，聲量和話題度瞬間突破天際，導致後續發生的交易也顯得平凡黯淡。

也因為唐西奇被賣，很可能將解放其他競爭球隊的交易企圖，特別是幾支最受關注的球隊，如勇士、太陽等，乃至於東西區季後賽等級球隊是否會藉此爭取升級陣容，都讓交易市場持續沸騰。

以下為季中交易的相關內容彙整：

【鵜鶘、雷霆交易】

鵜鶘將中鋒泰斯（Daniel Theis）和1個2031年二輪選秀權交易到雷霆。

原本鵜鶘團隊薪資超出豪華稅門檻140萬美元，交易過後將低於豪華稅門檻。

【塞爾蒂克、火箭交易】

塞爾蒂克將史普林格（Jaden Springer）和本身2030年二輪選秀權交易至火箭。

塞爾蒂克藉此可節省約1600萬美元的薪資支出和豪華稅，此外還會得到價值400萬美元的交易特例。

庫茲瑪(左)和米道頓。 路透社

【公鹿、巫師交易】

公鹿送走米道頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）和1個選秀交換權，從巫師換來庫茲瑪（Kyle Kuzma）、鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）和1個二輪選秀權。

巫師從公鹿得到的是2028年首輪選秀權互換權利。由於拓荒者擁有公鹿該年選秀中的選擇權，拓荒者將獲得最高順位的籤，巫師則會得到第2高的籤，公鹿獲得第3高的籤。

另外，公鹿將獲得巫師在2025年選秀中第2高的二輪選秀權。

【76人、活塞交易】

76人將K.馬丁（KJ Martin）、2027年來自公鹿的二輪選秀權和2031年獨行俠的二輪選秀權交易至活塞。活塞隊將利用「薪資空間中產特例條款」來接收馬丁的合約，此特例價值近800萬美元。

交易後76人團隊薪資將低於豪華稅門檻140萬美元，可為球隊節省約2000萬美元的稅金；76人也會獲得價值800萬美元的交易特例。

唐西奇(中)將續穿77號。 法新社

【黃蜂、雷霆交易】

黃蜂從雷霆得到了一個原屬太陽的2029年二輪選秀權，送出了一個原屬於金塊的2030年受保護二輪選秀權。

雷霆隊原本有5個2029年和3個2030年的二輪選秀權，交易過後變成了4個2029年和4個2030年二輪選秀權。

【獨行俠、76人交易】

獨行俠送走葛萊姆斯（Quentin Grimes）和2025年二輪選秀權（金塊和76人之間順位更高的一個），從76人得到馬丁（Caleb Martin）。

拉文(左)與福克斯。 法新社

【馬刺、國王、公牛三方交易】

馬刺從國王獲得福克斯（De'Aaron Fox）和麥勞夫林（Jordan McLaughlin）。

國王從公牛獲得拉文（Zach LaVine）；從馬刺得到西索科（Sidy Cissoko）、2025年來自黃蜂的樂透保護首輪選秀權、2027年來自馬刺的無保護首輪選秀權、2031來自灰狼的無保護首輪選秀權。另外3個二輪選秀權，分別來自2025年公牛、2028年金塊和2028年國王自己手上的二輪籤。

公牛從馬刺獲得柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones）、收回本身的2025年前10順位保護首輪選秀權；從國王手上拿到赫爾特（Kevin Huerter）。

【湖人、獨行俠、爵士三方交易】

湖人送出戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）和2029年首輪選秀權，從獨行俠換來唐西奇（Luka Doncic）、克萊柏（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris）。

爵士作為交易搭配，得到希菲諾（Jalen Hood-Schifino），還有2025年分別來自快艇和獨行俠的二輪選秀權。

戴維斯轉戰達拉斯。 法新社

【快艇、爵士交易】

快艇送走班霸（Mo Bamba）、塔克（P.J. Tucker）和1個2030年的二輪選秀權，加上部分現金，從爵士拿到中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）和老將米爾斯（Patty Mills）。

爵士後續裁掉了班霸。

【太陽、爵士交易】

太陽將2031年不受保護的首輪選秀權交易到爵士，換來3個未來首輪受保護選秀權。

太陽這3個選秀權分別是2025年首輪選秀權（騎士、灰狼最差順位）、2027年首輪選秀權（騎士、灰狼和爵士3隊中最差順位）、2029年首輪選秀權（騎士、灰狼和爵士3隊中最差順位）。

羅素重返籃網。 美聯社

【太陽、黃蜂交易】

太陽將奧柯吉（Josh Okogie）和3個第二輪選秀權交易到黃蜂，換來中鋒理查茲（Nick Richards）和１個二輪選秀權。

【湖人、籃網交易】

湖人將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3個二輪選秀權將交易到籃網，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton）。

湖人送出的3個選秀權分別是2027年、2030和2031年的二輪選秀權。

【勇士、籃網交易】

勇士送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加3個二輪選秀權，從籃網換來施羅德（Dennis Schroder）和1個二輪籤。

施羅德加入勇士。 路透社

【溜馬、熱火交易】

熱火將中鋒布萊恩（Thomas Bryant）交易至溜馬，換來1個2031年的二輪籤互換權。