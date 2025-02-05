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NBA／公鹿送走冠軍老臣米道頓 庫茲瑪將聯手「字母哥」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米道頓(右)和庫茲瑪將互換東家。 路透社
米道頓(右)和庫茲瑪將互換東家。 路透社

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，公鹿與巫師達成交易協議，將送走前鋒米道頓（Khris Middleton），換來庫茲瑪（Kyle Kuzma）。

交易內容除了米道頓外，公鹿還會搭上強森（AJ Johnson）和一個選秀交換權；至於巫師則會附上鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）和1個二輪選秀權。

米道頓本季年薪為3167萬美元，今年夏天握有球員選項，若執行，下季年薪將達到3400萬美元；庫茲瑪是在2023年和巫師簽下4年1.02億美元的合約，不過合約是屬於遞減狀態，在2026-17年最後一季年薪不到2000萬美元。

現年33歲的米道頓在活塞度過新秀賽季後就被交易到密爾瓦基，和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成了公鹿最資深的成員。曾3度入選明星賽，更在2021年協助球隊贏得總冠軍。

不過近幾年受到傷勢和年齡的影響，米道頓狀態明顯下滑，過去兩年一共只出賽88場，本季也只有打了23場，只有7場擔任先發，場均12.6分4.4助攻3.7籃板，得分是生涯前兩年以來的新低。

庫茲瑪本季也面臨嚴重低迷，在重建的巫師陣中平均只有15.2分5.8籃板，都是他加盟以來的低點，特別是42%的投籃命中率和28.1%的三分命中率，更是生涯最差表現。

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