NBA／新同學唐西奇、AD報到！ 面對新環境尷尬到像聯盟菜鳥

唐西奇（Luka Doncic）交易案中的各球員近日都參與了新球隊的活動與訓練，包含戴維斯（Anthony Davis）以及作為交易配菜的克里斯提（Max Christie）現身獨行俠主場，唐西奇也出現在湖人比賽場邊，不過雙方似乎都還需要一點時間熟悉新環境。

影片中可以看到，戴維斯與克里斯提兩位前湖人隊友在獨行俠陣中彷彿像是什麼都不懂的菜鳥一般，遠遠看著眾人訓練，時不時參雜一點尷尬傻笑與小動作，在眾人圍圈歡呼時也始終保持距離，貌似還沒有融入團隊。

Anthony Davis and Max Christie at Dallas Mavericks shootaround at Wells Fargo Center.



Dereck Lively II is also on the court but wearing a boot. pic.twitter.com/JBXQ2hRQF3 — Grant Afseth (@GrantAfseth) 2025年2月4日

另一部影片則是拍到首次現身湖人場邊的唐西奇，在詹姆斯（LeBron James）突破防守放進2分還獲得罰球機會時，場邊湖人球員全部站起來歡呼、比手勢，而唐西奇就像是個新同學，只在旁邊微笑，鼓掌。

2部影片的留言區都笑稱這幾位新同學真的看起來很拘謹：「他們看起來真的像剛轉學的人，誰都不認識」、「AD看起來迷失自我了」、「別看唐西奇在笑，他真的瘋起來其實會蹦蹦跳跳的」