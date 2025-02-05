NBA／不想看沒有唐西奇的比賽 獨行俠開始退款給退季票會員

獨行俠隊將陣中金童唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊後，引起眾多球迷不滿，不僅在主場外頭抗議與痛罵，甚至許多人退掉季票，因為他們因為唐西奇的球技才想進場支持。根據《ESPN》報導，有許多因此退掉季票的球迷表示已獲得退款。

獨行俠企業傳播副總裁芬哥爾德（Erin Finegold）在簡訊中寫道：「我們重視與每一位季票會員的關係，代表人員也隨時在線接聽各位會員提出的任何問題與疑慮。」

Dallas Mavericks fans brought a coffin outside American Airlines Center, the Mavericks’ home arena, while playing “See You Again” in protest of the Luka Doncic trade pic.twitter.com/nvtO4QjPko — FearBuck (@FearedBuck) 2025年2月2日

在交易案曝光後，球迷們聚集在獨行俠主場外抗議，有人舉牌痛罵獨行俠總管哈里森（Nico Harrison），甚至有人放置了棺材，哀悼唐西奇被球團送走。許多球迷無法接受這位「歐洲金童」在去年賽季才剛帶領球隊殺進睽違13年的總冠軍賽後，卻突然被交易。

哈里森受訪時則表示：「球迷們感到沮喪，我很遺憾，但作為球團，我相信這會讓我們變得更好，我們不僅能在現在奪下勝利，未來也會，當成功到來時，挫折感就會消失。」