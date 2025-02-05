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NBA／會怕唐西奇取代湖人一哥地位？詹姆斯：若擔心早就離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、唐西奇(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、唐西奇(右)。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）今天以26分8籃板9助攻的準大三元表現，率領湖人隊以122：97輕取快艇隊。詹皇受訪時被問到是否擔心地位被唐西奇（Luka Doncic）取代，他表示如果有這個擔憂，早就離隊了。

詹皇花兩天才適應唐西奇成為隊友的事實，「唐西奇一直是我最愛的球員，已經有一段時間了。我一直嘗試用正確的方式打球，激勵下一代，唐西奇就是其中之一。現在我們成為隊友，會有非常順暢的過渡期。」

交易發生當下，詹皇在紐約與家人吃晚餐，他也以為是開玩笑，「剛聽到時我以為是假的、惡作劇或有人在亂傳消息。戴維斯（Anthony Davis）用FaceTime打給我，我跟他聊很久，掛掉電話後還是感覺不真實。直到今天看到唐西奇，以及戴維斯在獨行俠訓練的影片，我才意識到這一切都是真的。」

當被問到是否擔心湖人球團將重心轉移到唐西奇時，詹皇淡定回應：「這有什麼問題？」詹皇強調，「如果我有擔憂，早就放棄不可交易條款，自己走人了。聽著，現在我就在這，對湖人承諾，會幫助唐西奇和克萊柏（Maxi Kleber）快速適應這裡。」

Anthony Davis LeBron James Luka Doncic 湖人 獨行俠

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