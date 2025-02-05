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NBA／與唐西奇球風相剋？ 快艇教頭：詹皇能跟任何人一起作戰
獨行俠隊日前將陣中金童唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，將與詹姆斯（LeBron James）一同征戰。不過外界認為，對於需要大量球權的2人，是否會相剋？快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）為曾經的子弟兵掛保證：「詹姆斯能跟任何人搭檔。」
泰隆魯坦言，起初看到消息也覺得不可思議，談到這起驚天交易案表示，他以為《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的帳號被盜了。對於外界揣測詹姆斯與唐西奇「屬性相剋」的問題，泰隆魯認為不必擔心。
「那些揣測是不對的，當你擁有詹姆斯，這個聯盟過去15個球季以來最優秀的選手，再加上唐西奇，他可是聯盟前3或者前5的巨星，這2個人會找到方法一起待在場上。」 泰隆魯為詹姆斯擔保，並認為他不會有任何問題。
過往詹姆斯在騎士隊時，就曾受過泰隆魯的指導，泰隆魯指出，詹姆斯打球足夠聰明，他的球風可以適應任何人，明確知道如何配合不同的隊友，他信心十足地說道：「我不覺得唐西奇與詹姆斯會有麻煩。」
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