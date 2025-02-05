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NBA／韋德認為交易唐西奇是聯盟想要的！讚獨行俠總管很大膽

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易至湖人隊震驚全聯盟，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）直呼這筆交易是商業考量，是聯盟需要的交易。

韋德在播客節目上對這筆交易進行分析，他強調這筆交易與球員們無關，「這是聯盟最高層的決定，過去12到15年裡，都是球員決定自己去向，但這次決策權掌握在球隊老闆、管理層和億萬富豪們手中。」

韋德接著攤開數據，「從聯盟商業角度來看，這次交易相當驚人，唐西奇在達拉斯時球衣銷量排第6，但他到了湖人馬上變銷量第1。再看看國際市場，我們剛簽下一份新電視轉播合約，250億美元。」

「現在世界最頂級的國際球員降臨洛杉磯，這代表什麼？收視率、門票銷售、歐洲和西班牙球迷都會關注湖人。從商業角度來看，這是億萬富豪們精心策畫的商業決定，這就是他們想要的，也是聯盟需要的」韋德說。

韋德也表示要向獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）致敬，「我不喜歡有些人掌握權力卻毫無作為，所以當我看到哈里森，我會說這才叫大膽。」韋德也把哈里森拿來和熱火隊總管萊里（Pat Riley）比較，「他做決定都是毫不猶豫。」

Dwyane Wade Luka Doncic 湖人 獨行俠

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