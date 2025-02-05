NBA／歐尼爾稱獨行俠是交易贏家 「胖唐西奇」比99%後衛強

獨行俠隊日前將唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis），震驚籃壇。許多球員和媒體都發表對這筆交易案的看法，傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為獨行俠賺了。

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）宣稱交易來戴維斯，原因是防守才能贏得冠軍。歐尼爾對交易案提出看法，「顯然獨行俠不想再與現在最出色的年輕球員唐西奇合作了，從商業角度來看，這件事本來能處理得更好，他們至少得先和唐西奇溝通。」

歐尼爾認為唐西奇絕對能和湖人老將詹姆斯（LeBron James）共存，但他認為獨行俠交易後變強了，「我覺得在未來2年裡，達拉斯贏下這筆交易。」

據傳獨行俠擔心唐西奇肥胖，是發動交易的原因之一。對此，歐尼爾幫唐西奇說話，「他看起來沒有不在狀態，是指他變胖？還是沒六塊肌？在討論體脂率？」歐尼爾還直言，「我有位好朋友告訴我，『胖唐西奇』仍然比聯盟99.9%後衛還強。」