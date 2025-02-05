NBA／不妙！ 傳奇球星喬丹之子駕車衝鐵軌 惹上酒駕、毒品罪嫌

佛羅里達州警方於當地時間2月4日凌晨攔查一形跡可疑的車輛，車內駕駛酒測值超標，還在車內發現疑似毒品的粉末，而這名駕駛竟是馬庫斯・喬丹（Marcus Jordan），NBA傳奇球星麥可．喬丹（Michael Jordan）之子。目前他已獲釋。

從警方的隨身錄影可以看到，馬庫斯的車輛居然停在火車軌道上，他語無倫次地跟警方辯解，甚至拿爸爸的名字出來擋刀：「我是麥可・喬丹的兒子，我沒有做錯任何事，我只是走錯路了，好嗎？」

"I'm Marcus Jordan. I'm Michael Jordan's son. I'm not doing anything wrong."



That might have worked in 1998 but it's 2025, we takin your ass to jail. pic.twitter.com/hGXYyTYwlP — Uncovering_the_truth (@shendy456) 2025年2月5日

警方透露，馬庫斯當時拒絕配合現場酒測，不過最後仍在警局受測，結果顯示酒精濃度超標。不僅如此，車內還發現了白色粉末，初步研判為古柯鹼。馬庫斯被指控酒駕、拒捕以及持有毒品。目前他已獲釋，調查仍在持續。

馬庫斯也曾經是一名籃球員，不過在大學過後並未繼續籃球生涯，後續投入時尚與餐飲事業。過往他也曾被捕捉在法國南部旅遊時，與友人疑似使用吸食器吸入白色粉末。而根據佛州當地法律，酒駕以及持有毒品可能會面臨罰款、社區勞動或監禁。