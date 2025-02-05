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NBA／唐西奇觀戰湖人打爆快艇 布朗尼投進生涯首顆三分球
湖人隊今天作客快艇隊主場，沒想到首節就狂轟45分，一路輾壓快艇，最終以122：97輕鬆贏球，取得近8戰第7勝。
湖人為唐西奇（Luka Doncic）舉辦加盟記者會，唐西奇最快9日面對溜馬隊時復出，他今天坐在場邊觀戰。原本預期這會是一場激戰，沒想到湖人首節24投18中狂轟45分，取得16分領先。
湖人隨後一路壓制快艇，末節最後7分鐘淪為垃圾時間，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）也得到上場機會，比賽時間剩4分半，布朗尼投進生涯首顆三分球。
詹姆斯繳出26分8籃板9助攻3抄截的全能成績單，里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）都砍下20分。
快艇球星哈登（James Harden）12投2中，只得到7分9助攻，雷納德（Kawhi Leonard）只有11分，鮑威爾（Norman Powell）攻下全隊最高的20分。
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