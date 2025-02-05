NBA／唐西奇觀戰湖人打爆快艇 布朗尼投進生涯首顆三分球

超級球星唐西奇（Luka Doncic）日前被獨行俠隊交易至湖人隊，震驚全聯盟。湖人今天為他舉辦加盟記者會，他回憶得知交易案發生的當下，「我得檢查是不是4月1日（愚人節），我真的不相信。」 唐西

2025-02-05 10:41