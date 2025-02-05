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NBA／熱火總管達成交易！「三連霸」商標授權給NFL

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火總管萊里。 美聯社
熱火總管萊里。 美聯社

三連霸（Three-peat）是體育界常見的名詞，由前湖人隊球員史考特（Byron Scott）發明，被熱火隊總管萊里（Pat Riley）註冊為商標，如今萊里和NFL（美式足球聯盟）達成協議，允許將三連霸一詞用在商品上。

史考特在1988-89賽季說出這個名詞，當時湖人隊正在追求三連霸，萊里當時是湖人總教練，結果湖人該賽季未能完成三連霸。後來公牛隊2次三連霸、湖人三連霸和MLB洋基隊三連霸，萊里都收到版稅。

NFL堪薩斯酋長隊今年將在超級碗挑戰三連霸，對手是費城老鷹隊，據「Front Office Sports」報導，萊利和他的公司已經和NFL達成協定，如果酋長獲勝，允許商品上使用三連霸。

消息曝光後，網友紛紛表示，「他竟然有這個商標」、「交易巴特勒（Jimmy Butler）前與NFL達成交易笑死」、「請專注在NBA交易」。

NFL 熱火 萊里

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