NBA／熱火總管達成交易！「三連霸」商標授權給NFL
三連霸（Three-peat）是體育界常見的名詞，由前湖人隊球員史考特（Byron Scott）發明，被熱火隊總管萊里（Pat Riley）註冊為商標，如今萊里和NFL（美式足球聯盟）達成協議，允許將三連霸一詞用在商品上。
史考特在1988-89賽季說出這個名詞，當時湖人隊正在追求三連霸，萊里當時是湖人總教練，結果湖人該賽季未能完成三連霸。後來公牛隊2次三連霸、湖人三連霸和MLB洋基隊三連霸，萊里都收到版稅。
NFL堪薩斯酋長隊今年將在超級碗挑戰三連霸，對手是費城老鷹隊，據「Front Office Sports」報導，萊利和他的公司已經和NFL達成協定，如果酋長獲勝，允許商品上使用三連霸。
消息曝光後，網友紛紛表示，「他竟然有這個商標」、「交易巴特勒（Jimmy Butler）前與NFL達成交易笑死」、「請專注在NBA交易」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言