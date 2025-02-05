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NBA／與詹皇同隊寫史上首見紀錄 唐西奇最快9日復出戰溜馬

中央社／ 台北5日電
唐西奇正式加入湖人，今日在板凳席上與詹皇並肩而坐非常開心。 美聯社
唐西奇正式加入湖人，今日在板凳席上與詹皇並肩而坐非常開心。 美聯社

唐西奇今天舉行交易到洛杉磯湖人後的首場記者會，他透露，和詹姆斯一起打球是夢想成真的感覺，「我感到非常興奮」。

根據美國運動分析公司Synergy Sports的分析師懷海德（Todd Whitehead）提出數據顯示，唐西奇（LukaDoncic）是NBA史上唯一一位在前6個賽季中，達到1萬分、3000籃板、3000助攻，同時獲得5次以上入選年度第一隊，並贏得5次以上季後賽系列賽的球員。

唐西奇這項紀錄，就連詹姆斯（LeBron James）都望塵莫及，在詹姆斯生涯前6個賽季，僅3次入選聯盟第一隊，而他已是現役球員中最接近唐西奇的人。

美國媒體統計也發現，詹姆斯和唐西奇，是NBA史上，首度有2名生涯平均繳出27分、7籃板、7助攻以上的球員在同一隊。

在今天湖人出戰快艇之前，詹姆斯生涯平均繳出27分、7.5籃板、7.4助攻，唐西奇則是28.6分、8.7籃板、8.3助攻。

唐西奇在記者會上透露，「在交易發生後，詹姆斯就立刻打電話給我，雖然我們沒有聊太久，但他能第一時間歡迎我確實感到很貼心；能和詹姆斯一起打球非常不可思議，就像是夢想成真的感覺，一直以來我都很崇拜他。」

唐西奇也強調，「這是我第一次花時間慢慢讓腿部傷勢100%恢復，在那之前，我想的都是快點回到球場比賽。」

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）提到，目前唐西奇已投入5對5的訓練，會根據恢復情況決定復出日期。

根據外媒報導，唐西奇仍瞄準原本預計的2月9日復出，首場比賽將是主場迎戰印第安那溜馬；而明星賽過後，湖人將在2月26日主場迎戰達拉斯獨行俠，這也是兩隊交易後首度碰頭。

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