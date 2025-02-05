NBA／換來唐西奇後還要補中鋒？ 湖人總管：只會進行小交易

湖人隊日前送走明星長人戴維斯（Anthony Davis），換回超級球星唐西奇（Luka Doncic）。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）承認還需要補強長人，才能讓湖人成為爭冠球隊。

湖人送走戴維斯後禁區出現空缺，名單上只有替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）、本季因傷尚未登場的伍德（Christian Wood）、雙向球員克洛科（Christian Koloko）和傑米森（Trey Jemison）。

佩林卡坦言球隊將追求長人，當被問到他對內線球員的需求時，佩林卡回應，「多功能、機動和具備空中接力威脅，我認為這對唐西奇喜歡的進攻空間很重要。這種球員很難找，但我們會完成眼前任務，找到合適人選。」

不過佩林卡也表示湖人交易截止日前不會再進行大交易，「我知道我們需要長人，但交易截止日最後幾天長人市場選擇有限。因此我們可能只進行小交易，發動大交易補強這個位置，可能要等休賽季再處理。」