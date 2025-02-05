NBA／戴維斯重返熟悉的大前鋒 2018就曾期待聯手厄文

獨行俠金童唐西奇（Luka Doncic）與湖人球星戴維斯（Anthony Davis）交易案震撼球壇。戴維斯今日受訪表示，自己已經將情緒整理好，也透露自己在多年前就想要和厄文（Kyrie Irving）並肩作戰了。

戴維斯對自己被交易感到十分意外，他說道：「我當時還在家，準備跟老婆看個電影，沒想到突然接到消息。」但轉戰獨行俠後，他將能回到自己熟悉的大前鋒，他也很期待能與團隊擦出不一樣的火花，「我很興奮，我很久沒有跟其他大個子搭配了。」

Anthony Davis on his initial reaction to the trade:



“I was shocked. I didn’t know. I was actually at home, about to watch a movie with my wife and got the phone call. I had no idea….Now I’m kind of over it and just getting ready to play with Dallas.” pic.twitter.com/IVdzsHFzGA — Mike Curtis (@MikeACurtis2) 2025年2月4日

另外談到未來將並肩作戰的明星後衛厄文，戴維斯分享，他們早已討論過同隊打球。戴維斯2018年還在鵜鶘時，他便希望能將自己交易出去，不過2人並未能如願同隊，後續戴維斯加盟湖人，而厄文則轉戰籃網，如今2人在達拉斯成功聚首。

厄文與戴維斯2位明星球員分別在2011與2012年先後以狀元之姿進入NBA，2人一圓同隊夢。雖然厄文擺脫肩傷重回陣容，不過戴維斯目前因腹肌拉傷還在休養階段，預計週末對戰塞爾蒂克時能迎來獨行俠首秀。