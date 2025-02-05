NBA／以為交易是愚人節玩笑 唐西奇嘆過去48小時像1個月

超級球星唐西奇（Luka Doncic）日前被獨行俠隊交易至湖人隊，震驚全聯盟。湖人今天為他舉辦加盟記者會，他回憶得知交易案發生的當下，「我得檢查是不是4月1日（愚人節），我真的不相信。」

唐西奇坦言交易案對他產生很大的衝擊，「達拉斯曾是我的家，所以這對我來說是非常艱難的時刻，但現在我來到世界最偉大的球隊，對這段新旅程感到興奮。」

交易案已發生超過2天，唐西奇分享心態變化，「第一天特別難熬，這48小時感覺像一個月這麼長，情感上真的很煎熬，但今天好多了，畢竟這是湖人，歷史最偉大的球隊之一，所以我很興奮能加入。」

有傳聞指唐西奇團隊表態不願和獨行俠提前續約，導致交易案發生，對此唐西奇否認，「絕對沒有。」

還有消息稱獨行俠擔心唐西奇體態管理有問題，是獨行俠交易他的原因之一。對此，與唐西奇一同被交易到湖人的莫里斯（Markieff Morris）表示，「我聽到有些人說他身材不好，但如果一場比賽能輕鬆拿下30分15籃板10助攻，我真的不明白什麼叫身材。」