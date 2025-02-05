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NBA／獨行俠再發動交易！向76人換回前鋒馬丁

聯合新聞網／ 綜合報導
法新社
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獨行俠隊日前將超級球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis），並聲稱防守才能贏得總冠軍。如今他們再度發動交易，向76人隊換來前鋒馬丁（Caleb Martin）。

獨行俠送走後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）和2025年次輪選秀權（來自76人），得到季後賽經驗豐富的馬丁。

馬丁去年休賽季與76人簽下4年3500萬美元，2027-28賽季有球員選項，他本季場均9.1分4.4籃板，三分命中率37.9%。馬丁在季後賽表現出色，生涯45場季後賽場均得到9.1分，三分命中率高達40.1%，2023年幫助熱火打進總冠軍賽，令球迷印象深刻。

葛萊姆斯去年休賽季在小哈達威（Tim Hardaway Jr.）交易案中來到獨行俠，曾傳出葛萊姆斯想要以1280萬美元起薪續約，但獨行俠不願接受。葛萊姆斯本季場均10.2分3.8籃板，三分命中率高達39.8%。

76人 獨行俠

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