NBA／KD刪貼文是回鍋勇士前兆？傳太陽有意格林、庫明加

唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易至湖人隊震撼聯盟，近日傳聞勇士隊也積極動作，試圖引進一名球星，目標更鎖定昔日2冠功臣杜蘭特（Kevin Durant），有網友發現，杜蘭特已刪除IG與太陽有關的貼文。

據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）、艾德里奇（David Aldridge）和史萊特（Anthony Slater）報導，杜蘭特的合約將在2026年夏天到期，由於太陽始終無法成為爭冠球隊，許多球隊都在關注他的動向，並期望他能被交易，除了勇士外，獨行俠和火箭隊都對杜蘭特感興趣。

由於熱火隊無意吃下太陽球星比爾（Bradley Beal）的大合約，因此巴特勒（Jimmy Butler）交易案討論陷入僵局。比爾目前不打算放棄交易否決權，預計交易截止日後留在太陽，杜蘭特成為太陽得到巴特的另一種方法，太陽可能透過交易掉杜蘭特獲得足夠資產，以提升對熱火的報價。

勇士與太陽進行試探性討論，收到的交易報價極高，太陽對明星前鋒格林有興趣，他與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）是密西根大學的校友。另外，太陽也對勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）有興趣，他休賽季將成為受限制自由球員，並希望拿到3000萬美元以上的大合約。

勇士也有可能將維金斯（Andrew Wiggins）送去熱火，幫助巴特勒加入太陽，完成一筆三方交易案。