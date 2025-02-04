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NBA／唐西奇被爆得知被交易哭了 事前才砸5億達拉斯置產

中央社／ 達拉斯3日綜合外電報導
唐西奇(中)。 路透
唐西奇(中)。 路透

NBA達拉斯獨行俠最近將當家球星唐西奇交易至洛杉磯湖人，震驚全聯盟。獨行俠前球員今天爆料，唐西奇在得知交易消息後哭了，而他事前才在達拉斯砸近5億置產。

美國線上（AOL）等媒體報導，前獨行俠前鋒帕森斯（Chandler Parsons）今天現身FanDuel TV節目Run ItBack，針對唐西奇（Luka Doncic）被交易至湖人一事發表看法。

帕森斯爆料，唐西奇在發現自己被交易後哭了，而他先前才在達拉斯砸下1500萬美元（約新台幣4.93億元）置產。

帕森斯還透露，他當時傳簡訊給獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）。帕森斯說：「我傳訊息給他，我說『我很困惑』。而他回傳說『我也有同感』。」

據報導，庫班是在2000年初買下獨行俠多數股權，在2023年底將多數股權出售，但握有部分股權。根據達拉斯地方媒體，庫班「完全」沒有參與唐西奇的交易。

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