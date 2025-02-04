NBA／明星賽周當教練 林書豪：重返灣區意義重大

NBA全明星周將於下周登場，NBA今天公布台灣時間2月15日新秀挑戰賽教練團陣容，目前效力TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪驚喜出現在4名教練陣容中，將擔任發展聯盟隊教練的他透露，相隔十多年再參與NBA全明星周且重返灣區，意義重大。

今年NBA全明星賽將在勇士隊主場大通中心舉行，今年賽制改變，新秀對抗賽28名球員共分成4支隊伍，NBA今天公布的4隊教練都和勇士有關，除林書豪是現役且最年輕教練，另外3人都是名人堂球星，分別是哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）。

林書豪今天晚上透過經紀公司表示，預計下周三東超關鍵戰後飛往美國參與全明星周，「相隔十幾年再次參與NBA全明星周，尤其能夠回到灣區，對我來說意義重大。我自己在與上次參加NBA全明星周時相比，也已經截然不同，透過此次活動，也讓我有機會回顧自己在NBA的旅程與NBA這個大家庭。」

林書豪曾於2012年參加NBA新秀挑戰賽，2013年代表球隊參與技術挑戰賽，今年將是暌違12年重返NBA全明星周，他表示十分期待與球迷互動，並與老朋友敘舊，同時也很興奮能夠支持新生代選手。

今年將以教練身份與會的林書豪說：「我會盡可能去鼓勵年輕球員享受比賽的樂趣，盡情體驗全明星週末。當我年輕時，總是過於專注於提升表現，不斷追求進步。如果有機會回到過去，我會提醒自己，多去感受籃球帶來的純粹快樂。」

此次除了擔任新秀挑戰賽的發展聯盟隊教練，林書豪也將安排更多演說分享行程，他也特地感謝新北國王教練及團隊，「謝謝球隊的支持和信任，讓我能夠踏上這段

旅程，去完成更多的任務。」