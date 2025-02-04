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NBA／震驚唐西奇加入湖人 詹姆斯更關心戴維斯情緒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)和戴維斯。 路透社
詹姆斯(左)和戴維斯。 路透社

獨行俠無預警將年僅25歲的當家巨星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人，換來31歲禁區核心戴維斯（Anthony Davis），新聞一出震撼整個籃壇，甚至包含詹姆斯在內，在得知消息時也是難以置信。

詹姆斯當晚在紐約與家人共進晚餐時，經紀人保羅（Rich Paul）向他透露了這筆交易消息，詹姆斯當場感到震驚。根據後續媒體報導，詹姆斯的首要關注點並非完全是陣容變動本身，而是關心戴維斯的情緒狀況。

「他非常震驚，但最在意的是戴維斯的情緒。」消息人士透露。

儘管如此，由於交易對象是唐西奇，詹姆斯在訝異之餘也是迅速調整心態，認為這是一個必要的「商業決定」。湖人必須在為未來做出規劃的同時，對陣容進行必要調整，因為詹姆斯或許很快就不會參與這個未來。

40歲的詹姆斯仍保持著出色的競爭狀態，本季場均24分9.1助攻7.6籃板，三分命中率達38%。然而，隨著他逐漸接近生涯尾聲，湖人必須考慮詹姆斯退役後的陣容布置乃至於接班人選。

而唐西奇毫無疑問除了能帶給球隊立即的強大戰鬥力，更是「後詹姆斯時代」的最佳球隊門面。

從管理層的角度來看，用唐西奇替換戴維斯，是為了確保湖人在詹姆斯退役後依然能保持競爭力；至少現階段兩個持球大核的聯手，對於比賽的衝擊已經讓所有球迷充滿各種想像。

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