NBA／福克斯發文向國王迷告別 溫班亞瑪：他能打亂對手計畫

待了8年國王隊的控衛福克斯（De'Aaron Fox）昨天被交易至馬刺隊，他今天發文向沙加緬度球迷告別，而新隊友溫班亞瑪（Victor Wembanyama）受訪時盛讚他的能力。

福克斯在2017年選秀第5順位被國王選進，2022-23賽季他幫助國王睽違17年重返季後賽，即將面臨換約的他，最終與國王分道揚鑣。他發文表示，「我找不到言語來表達我想說的，但謝謝你們，19歲的小孩來到這裡，27歲的男人離開，我非常感激在這度過青春歲月，對這座城市的愛是無與倫比的。」

「粉絲們你們值得最好的，本來我希望能在這結束職業生涯，從沒想到以這種方式結束，但我永遠會感謝你們的支持。」

福克斯來到馬刺後將披上4號戰袍，致敬曾在德克薩斯理工大學打球的妻子蕾西（Recee Fox）。

福克斯是一名持球速度飛快的後衛，擅長打轉換快攻。馬刺天才狀元溫班亞瑪也稱讚福克斯，「他是一名能製造很多麻煩並打亂對手計畫的球員。其實我已經對上他不少次，他是那種防守一秒都不能鬆懈的球員，否則他就會突破你。他在防守端也很有價值，可以承擔重要防守任務。」