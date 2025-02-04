NBA／唐西奇交易震驚全聯盟 勇士柯瑞：很少球員能安心入睡
超級球星唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易到湖人隊震驚全聯盟，聯盟球星人人自危，深怕自己下一秒就被交易，生涯16季都效力勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）也發表這件事的看法。
勇士今天在主場以104：99險勝魔術隊，戰績來到25勝24敗，與太陽和國王隊並列西區第9。柯瑞賽後被問到唐西奇交易案的感受，他認為，「這件事太突然了，沒任何暗示或謠言，也沒任何跡象，他們才剛進入總冠軍賽。這提醒我們這個聯盟中，只有少數人能安心入睡。」
生涯13季都效力勇士的「嘴綠」格林（Draymond Green）也談到交易截止日，「我們都知道拉卡柏（Joe Lacob，勇士老闆）對5成戰績不爽，如果還覺得一切沒問題就太天真了，他不是那種會坐視不管的人。」
根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，勇士近期認真詢問過聯盟每位球星交易的可能性，包含詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、巴特勒（Jimmy Butler）和喬治（Lebron James）。
格林也預測勇士會有交易，「你要預期他們會積極動作，唐西奇剛被交易了，所以大家都覺得任何事都有可能發生。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言