NBA／唐西奇交易震驚全聯盟 勇士柯瑞：很少球員能安心入睡

超級球星唐西奇（Luka Doncic）被獨行俠隊交易到湖人隊震驚全聯盟，聯盟球星人人自危，深怕自己下一秒就被交易，生涯16季都效力勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）也發表這件事的看法。

勇士今天在主場以104：99險勝魔術隊，戰績來到25勝24敗，與太陽和國王隊並列西區第9。柯瑞賽後被問到唐西奇交易案的感受，他認為，「這件事太突然了，沒任何暗示或謠言，也沒任何跡象，他們才剛進入總冠軍賽。這提醒我們這個聯盟中，只有少數人能安心入睡。」

生涯13季都效力勇士的「嘴綠」格林（Draymond Green）也談到交易截止日，「我們都知道拉卡柏（Joe Lacob，勇士老闆）對5成戰績不爽，如果還覺得一切沒問題就太天真了，他不是那種會坐視不管的人。」

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，勇士近期認真詢問過聯盟每位球星交易的可能性，包含詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、巴特勒（Jimmy Butler）和喬治（Lebron James）。

格林也預測勇士會有交易，「你要預期他們會積極動作，唐西奇剛被交易了，所以大家都覺得任何事都有可能發生。」