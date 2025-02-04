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NBA／同梯唐西奇交易感同身受 亞歷山大：我第一年就被賣了
唐西奇（Luka Doncic）交易案震驚全聯盟，被問到對於此事的看法，很有機會問鼎今年年度MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示自己不會太過驚訝，因為當年自己菜鳥球季打完就體驗到這種殘酷現實。
「我在NBA第一年就學到了這一課，完全沒有預料到自己會被交易。當時我從洛杉磯快船突然被交易到雷霆，這種打擊真的是來得措手不及。」亞歷山大回憶道。
亞歷山大表示，這段經歷讓他明白，無論你認為自己多麼不可撼動，NBA的生意永遠充滿變數，「你永遠不知道下一刻會發生什麼。」
亞歷山大是在2018年以首輪第11順位被黃蜂選上，隨即透過交易加入快艇；在第一年賽季結束後，亞歷山大就隨著喬治（Paul George）交易案被送到雷霆。
還是2年級生就親身體會到聯盟內的無常與不確定性，因此對於唐西奇的無預警被交易，亞歷山大沒有感到太過驚訝，
「這種事情對我來說並不新鮮，就像我當初被交易時的感覺一樣。從第一個賽季開始，我就明白這是一門生意，無論發生什麼，都會深深地影響你。」亞歷山大說。
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