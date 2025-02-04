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NBA／唐西奇交易案令球星們戒慎恐懼 蟻人：賣我之前請說一聲
獨行俠隊與湖人隊的驚天交易案引起巨大反應，不只球迷訝異，連不少球星都為此感到不可思議。灰狼隊當家球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）對此發聲：「如果灰狼要交易我，拜託先說一聲。」
獨行俠以陣中頭號大將唐西奇（Luka Doncic）向湖人換來明星中鋒戴維斯（Anthony Davis），愛德華坦言：「唐西奇才25歲，而且率領球隊打進總冠軍戰，我看他才剛在當地購置了一些嬰兒用品，感覺真不好，我為他感到難過。」
愛德華受訪時也向媒體說道：「你們需要進行更多的調查，才能找出為什麼會有這樁交易案。」，從此次交易以及愛德華的反應能看出，明星球員已經不再具有穩定地位，誰都有可能被交易，且球星們也因此事而感到警戒。
愛德華玩笑性地跟灰狼總管康納利（Tim Connelly）喊話：「我真的會怕了，如果你真的要把我賣掉的話拜託跟我說一下，連唐西奇都能被交易，誰都不是安全的。」
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