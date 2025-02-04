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NBA／格林傷癒復出助勇士險勝魔術 與太陽國王並列西區第9
勇士隊今天在主場迎戰魔術隊，主力前鋒格林（Draymond Green）傷癒復出首戰就對比賽產生影響力，關鍵時刻一攻一防，幫助勇士以104：99險勝，賽後與國王和太陽隊以25勝24敗並列西區第9。
勇士第三節狂轟39分，帶著15分領先進入末節。沒想到魔術急起直追，打出25：8的攻勢，反倒領先勇士2分。
關鍵時刻比賽形成防守大戰，格林高難度拋投打進2分，還防住魔術主將班凱羅（Paolo Banchero），魔術只能使出犯規戰術，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）穩定的罰球收下勝利。
柯瑞全場三分球12投僅2中，仍拿下24分。維金斯（Andrew Wiggins）攻進全隊最高的25分，格林得到4分7籃板5助攻。
魔術後衛安東尼（Cole Anthony）砍進全隊最高的26分，華格納（Franz Wagner）得到21分，班凱羅進帳18分，他回歸後魔術戰績2勝10敗。
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